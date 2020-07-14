مليارات لا تتخيلها.. ماذا حدث لصادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات

14 يوليه 2020 - 10:32 ص

بسبب تفشي فيروس كورونا، سجلت صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات، هبوطا قياسيا بلغ 55 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 2.75 مليار دولار مع تضرر وحدات التصنيع من الإغلاقات الرامية، بحسب تصريحات هيئة تجارية بارزة.

يأتي هذا في الوقت الذي تفيد فيه تقديرات مجلس دعم الصادرات بالبلاد أن الأحجار الكريمة والمجوهرات تشكلان حوالي 15 بالمئة من مجمل صادرات الهند.

ونقلت رويترز، عن مجلس دعم صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات إن صادرات الهند من الألماس المصقول وغير المصقول في الربع الثاني هبطت 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت عن كولن شاه رئيس المجلس قوله : "المصانع كانت تعمل عند 10 بالمئة أو 20 بالمئة فقط من قوة العمل بسبب الإغلاق، منوها أن الطلب من الخارج أيضا كان ضعيفا أثناء الربع الثاني".

وأوضح أنه من المرجح أن يستمر تضرر الإنتاج في يوليو ، ولن يعود إلى مستوياته العادية إلا بعد تخفيف القيود بسبب الوباء.

وتابع قائلا: الطلب يتعافى في الصين والولايات المتحدة، وهما مستهلكان رئيسيان للأحجار الكريمة والمجوهرات، لكنه ما زال أقل كثيرا من مستوياته العادية.