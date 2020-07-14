مذيع الجزيرة يعترف : خطأ مخجل على شاشة القناة

14 يوليه 2020 - 09:54 ص

أعرب الإعلامي التونسي محمد كريشان المذيع بقناة الجزيرة عن أسفه لما يبث من بعض الإعلانات الإشهارية مع أخطاء إملائية واضحة.

وكتب كرشان على حسابه في تويتر: "خطوط جوية عالمية مثل الخطوط القطرية لا تكلف نفسها عناء التدقيق اللغوي لومضاتها الإشهارية المكلفة قبل بثها على شاشات التلفزيون : "سافر مع الخطوط الجوية التي يُمكنكَ الوثوقُ (بالضمة) بها" وليس الوثوقَ بها (بالفتحة). خطأ مخجل ويتكرر عشرات المرات على شاشة "الجزيرة " .

وأضاف مذيع الجزيرة أنني لفت انتباههم بشكل ودي قبل أيام ووعدوا بالاتصال لأشرح لهم ولم يفعلوا.

وتفاعل العديد من متابعيه مع تدوينته، حيث علق أحدهم: "قد لاحظتها عدة مرات واستغربت وجود هذا الخطأ تحديداً على قناة الجزيرة وكما يقال غلطة الشاطر بعشرة".

كما نوّه أيضا: "لسيد كريشان، حبدا لو تتحلون بنفس الدقة والموضوعية عند اختيار ضيوف برنامج سيناريوهات الذي تعطون فيه الأولوية لضيوف من بلدكم الأصلي تونس كما لو أن باقي الدول العربية أصبحت خالية من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات".