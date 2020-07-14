صفعة من "هوندا" لبريطانيا.. ماذا سيحدث خلال عامين

14 يوليه 2020 - 09:40 ص

ترددت أنبا عن إغلاق هوندا لمصنعها في بريطانيا، ما يعني تسريح آلاف العاملين، خلال 2022.

وذكرت سكاي نيوز أمس الاثنين أن هوندا اليابانية لصناعة السيارات بصدد الإعلان عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون مما سينتج عنه خسارة 3500 وظيفة.

وأضافت أن إعلان هوندا قد يصدر اليوم الثلاثاء، حيث إنه من المقرر إغلاق المصنع في 2022.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الأعمال البريطانية أن تلك تكهنات، لذا نحن لا نعلق عليها.

وكانت هوندا قد أنتجت ما يزيد على 160 ألف سيارة في مصنعها البريطاني العام الماضي، حيث تصنع طرازي سيفيك وسي.في-آر، بما يمثل ما يزيد قليلا عن عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج بريطانيا.

كما أشارت الشركة الشهر الماضي إلى أنها ستغلق عملياتها البريطانية لمدة ستة أيام في أبريل لمساعدتها في التصدي لأي اضطراب في الحدود قد ينتج عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل أيضا كما ذكرت سكاي نيوز فإن عوامل أخرى بخلاف الانفصال البريطاني يتردد أنها ساهمت في قرار هوندا، لكن أي إعلان مماثل سيأتي بعد أسبوعين فقط من إلغاء نيسان خططها لتصنيع سياراتها الرياضية.