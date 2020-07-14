الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو تراجع طفيف حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.05 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .

كما سجل في بنك البركة 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.11 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه .


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