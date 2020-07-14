تعليق وزير الرياضة على شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور

14 يوليه 2020 - 12:00 ص

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن شكوى النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، التي تلقتها الوزارة، يوم الإثنين، تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية المنوطة ببحث هذه الشكاوى والإفادة بالرد على ما تضمنته الشكوى بالشكل القانوني.



وصرح «صبحي» بأن الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والحيادية في هذا الأمر، وفي جميع الشكاوى، موكدًا أنه سبق وقدم الزمالك شكاوى ضد الأهلي ومجلسه، وتمت إحالتها للشؤون القانونية أيضًا.



وشدد «صبحي» على أن دور الوزارة هو الإشراف الفني والإداري والمالي على المؤسسات والهيئات والاتحادات والأندية ومراكز الشباب، ولكن عندما يطلب منهم إنهاء أي أزمة، فالوزارة لم ولن تتأخر عن خدمة المنظومة الرياضية من أجل الصالح العام، بحسب "المصري اليوم".

