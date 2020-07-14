  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:45 ص
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

بعد فشل المفاوضات.. تعليق جديد من السودان بشأن أزمة السد

الدكتور أشرف صبحي

تعليق وزير الرياضة على شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور

كورونا في مصر

مدير حميات إمبابة يكشف ضوابط أخذ مسحة كورونا

محطة غاز

الفوائد الاقتصادية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

شكري

وزير الخارجية يعلن مصير مفاوضات سد إثيوبيا

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

طريق المفاوضات مع إثيوبيا ليس مسدودًا

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

"علام" عن استمرار خلافات السد:"إثيوبيا تمارس البلطجة"

وزيرة الصحة

لأول مرة.. «الصحة»: تكشف انخفاضًا كبيرًا في عدد وفيات كورونا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

سد النهضة

انتهاء المفاوضات.. "الري"تكشف نتائج مباحثات سد النهضة

تعليق وزير الرياضة على شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور

آخر الأخبار

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مرتضى يفاجيء الخطيب بطلب غير متوقع على الهواء

#

كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ مرتضى منصور

#

مرتضى منصور: موافق على إعطاء الدوري للأهلي وسأخبر الوزير بذلك

#

مرتضى لوزير الرياضة: قول للناس السر اللي مخليك عايز ترجع الدوري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن شكوى النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، التي تلقتها الوزارة، يوم الإثنين، تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية المنوطة ببحث هذه الشكاوى والإفادة بالرد على ما تضمنته الشكوى بالشكل القانوني.
وصرح «صبحي» بأن الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والحيادية في هذا الأمر، وفي جميع الشكاوى، موكدًا أنه سبق وقدم الزمالك شكاوى ضد الأهلي ومجلسه، وتمت إحالتها للشؤون القانونية أيضًا.
وشدد «صبحي» على أن دور الوزارة هو الإشراف الفني والإداري والمالي على المؤسسات والهيئات والاتحادات والأندية ومراكز الشباب، ولكن عندما يطلب منهم إنهاء أي أزمة، فالوزارة لم ولن تتأخر عن خدمة المنظومة الرياضية من أجل الصالح العام، بحسب "المصري اليوم".
وتمنى وزير الشباب والرياضة أن يسود الهدوء والوئام بين الجميع، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة
» أول تعليق من والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية
» والد قتيل المعادي يُفجر مفاجأة جديدة في قضية نجله
» "خليل" يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش
» ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين
» إيبولا يفتك بالكونغو الديمقراطية
» 25 وفاة فقط بكورونا في فرنسا
» 13 مليون إصابة بكورونا حول العالم
» مفاجأة.. محمد النني يعود إلى أرسنال الإنجليزي
» "الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية
» الأمن يلقي القبض على قاتل أباه بالسكين في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية