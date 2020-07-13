المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

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وزارة المالية

المالية

الإصلاح الاقتصادي

فيروس كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه منذ عامين تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة وإن 75% من إيرادات مصر من الضرائب و25% إيرادات متنوعة.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن تحقيق فائض أولي أسهم في تغطية الإيرادات للمصروفات بدون الفوائد، منوها إلى أن متوسط العجز الكلي وصل إلى 450 مليار جنيه وسيتجه نحو الزيادة هذا العام بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

وتابع الوزير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر على تخطي آثار جائحة كورونا وإن خسائر أزمة كورونا تتراوح ما بين 125 و130 مليار جنيه نتيجة توقف العديد من الأنشطة التجارية وحركة الطيران والسياحة، لافتًا إلى إنفاق 62 مليار جنيه من إجمالي مبادرة الـ100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا.


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