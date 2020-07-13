» "الخطيب" يطالب وزير الشباب بتطبيق القانون على مرتضى منصور

13 يوليه 2020 - 06:37 م

اتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطوة جديدة ضد رئيس نادي الزمالك حيث تقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي بسبب الأزمات الأخيرة بينهما.



جاءت الشكوى بعد تقدمه "الخطيب"، بخطاب رسمى أمس للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكوى مماثلة ضد رئيس الزمالك.



وقال الخطيب فى خطابه لرئيس الحكومة، إن النادى الأهلى تقدم بشكواه عدة مرات فى أوقات سابقة. يذكر ان الخطيب أرسل خطابا ضد رئيس الزمالك الي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مطالباً خباله بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس فى فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع يتضمن عبارات قاسية،

وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.