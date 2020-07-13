فيديو| عبد الحميد بسيوني يسجل أسرع هاتريك دولي

سجل عبد الحميد بسيوني، مهاجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي، في مثل هذا اليوم 13 يوليو من العام 2001، أسرع هاتريك للاعب دولي في تاريخ كرة القدم.

وكان ذلك حين شارك في الفوز الكبير للفراعنة على ناميبيا بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2002 على ستاد الإسكندرية.

جاء هاتريك عبد الحميد بسيوني في الدقائق 40 و43 و44، فيما سجل الخماسية الأخرى كل من طارق السعيد ومحمد صلاح أبو جريشة وعبد الستار صبري ومحمد بركات "هدفين".

كان منتخب مصر يحتاج للفوز بعدد وفير من الأهداف للحفاظ على آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان في ظل منافسة شرسة مع الجزائر والسنغال.

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