سفير مصر بالكاميرون يفجر مفاجأة بشأن مباريات أفريقيا

13 يوليه 2020 - 01:24 م

قال مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إن الاتحاد الكاميروني لم يعتذر رسميا عن عدم استضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "المليجي"، في مداخلة هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن الاتحاد الكاميروني سيقرر الموقف النهائي بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة.