أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

13 يوليه 2020 - 09:32 ص





تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف دول أوروبا، بعد توفقها بسبب انتشار فيروس كورونا

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X ساوثهامبتون - التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

فياريال X ريال سوسييداد - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس X خيتافي - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة X ريال مدريد - العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

انتر ميلان X تورينو - العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

8:00 ماريتيمو Xريو آفي

10:15 فيتوريا سيتوبال X فاماليكاو

الدوري التركي

5:30 قاسم باشا X تشايكور ريزا سبور

5:30 قيصري سبور X جازي عنتاب

8:00 قونيا سبور X إسطنبول باشاك شهير

8:00 ملطية سبور X بشكتاش

8:00 دينيزليسبور X طرابزون سبور



