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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف دول أوروبا، بعد توفقها بسبب انتشار فيروس كورونا  
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد  X  ساوثهامبتون - التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني 
فياريال X ريال سوسييداد - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس X خيتافي - السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3      
غرناطة X ريال مدريد - العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3  
الدوري الإيطالي 
انتر ميلان  X  تورينو - العاشرة إلا ربع مساء  على قناة beIN Sports HD 4                
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي 
8:00   ماريتيمو     Xريو آفي           
10:15  فيتوريا سيتوبال  X فاماليكاو      
الدوري التركي
5:30    قاسم باشا  X    تشايكور ريزا سبور             
5:30   قيصري سبور X   جازي عنتاب               
8:00  قونيا سبور  X  إسطنبول باشاك شهير          
8:00  ملطية سبور  X  بشكتاش              
8:00  دينيزليسبور  X  طرابزون سبور

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