» وفاة بطل بريطانيا في الفنون القتالية بشكل مفاجئ

12 يوليه 2020 - 10:09 م

توفي نجم الفنون القتالية البريطاني جاهريو شبرد، بشكل مفاجئ، عن عمر 30 عامًا.





وقالت صحف بريطانية إن شبرد بطل الوزن الوسط توفي في لندن بشكل مفاجئ أمس، من دون معرفة السبب بعد.





وقال بيان نشره اتحاد الفنون القتالية في بريطانيا (MMA) على موقع التواصل الاجتماعي: "الجميع في كونتندرز محبط للغاية عندما سمع بوفاة ياهو شيبرد".





وأضاف: "كان جاي، بطلنا في وزن الوسط، موهوبًا للغاية وتواجده متعة كبيرة، وشخصية كبيرة بابتسامة ضخمة وضحكة معدية"، متابعًا: "داخل القفص، كان متوجها إلى القمة - بطل في ثلاث منظمات مختلفة بأيد ثقيلة وقلب محارب".





وحصل شبرد الملقب بـ "الكابوس" على رقم قياسي 2-2 في (MMA)، بما في ذلك خمسة انتصارات بالضربة القاضية. واشتهر بسرعته وعدوانه في معاركه.



