الخلافات تضرب فريق «ترامب» لمكافحة كورونا

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ترامب: جداري الحدودي أوقف فيروس كورونا

انتقد الأدميرال بريت جيروير، الطبيب وعضو قوة مهام مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عقب تصريحه بأن على الدول أن تتوقف مؤقتًا عن إعادة فتح الأماكن التي تنتشر فيها حالات فيروس كورونا.
وقال جيروير الأحد على شبكة (إن بي سي نيوز): "أنا أحترم الدكتور فاوتشيكثيرًا ، لكنه ليس على حق بنسبة 100 في المائة، وهو أيضًا لا يعترف بالضرورة، بأن لديه مصلحة وطنية كاملة. إنه ينظر إليها من وجهة نظر صحية عامة ضيقة للغاية".

وحين سئل مسؤول الاختبارات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي قال أن فاوتشي جادل بأن الولايات التي شهدت ارتفاعًا في إصابات كورونا يجب إغلاقها مرة أخرى، قال جيروير إنه لا "يعتقد أننا بحاجة إلى إغلاق" مرة أخرى - "على الأقل في معظم الأماكن في جميع أنحاء البلاد"، لكنه اقترح على الأمريكيين "تجنب القضبان" و"ارتداء قناع في الأماكن العامة".

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب، إن فاوتشي "ارتكب الكثير من الأخطاء".

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": إن "فاوتشي رجل لطيف، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء. قال الكثير منهم لا ترتدوا قناعًا، لا ترتدوا قناعًا. الآن يقولون ارتداء قناعًا. تم ارتكاب الكثير من الأخطاء".

وقال جيروير أيضًا، إن فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض تناقش علانية جميع الخيارات، ردًا على الادعاءات القائلة بأن الأعضاء يتم تهميشهم إذا كانت لديهم آراء معارضة.

وأضاف: "أريد فقط أن أوقف هذا الأمر. هناك مناقشة كاملة ومفتوحة ونزيهة داخل فرقة العمل. يجتمع فريق العمل من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع "، موضحًا أن نائب الرئيس ترامب يتصل به بانتظام.

وتابع: "أشعر بحرية مطلقة في قول أي شيء لنائب الرئيس داخل تلك الغرف. أعلم أن نائب الرئيس يطلع الرئيس بشكل يومي. لذلك لا أحد يشعر بأن أي شيء يتراجع. كلنا نعتبر هذا أزمة خطيرة. يجب أن يكون العلم هو الدافع للسياسة، هذا هو الحال".

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