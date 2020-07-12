«أميتاب باتشان» يرد على جمهوره بعد إصابته بكورونا

12 يوليه 2020 - 08:24 م

عبر نجم السينما الهندية أميتاب باتشان عن شكره لجمهوره العريض لتفاعله مع طلبه الصلاة منهم لأجل التعافي من فيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص الطبي إيجابية إصابته بالفيروس.





وكتب أميتاب عبر حسابه على موقع "تويتر": "لن يكون بإمكاني الرد على جميع الصلوات والرغبات التي أبدت اهتمامًا بأبهيشيك وأيشواريا وأراديا وأنا.. شكرًا لك على حبك الأبدي".





وقال الممثل الأسطورة (77 عامًا) على موقع "تويتر" ليل السبت، إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى. وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عامًا) على "تويتر" أيضًا إنه أصيب بالمرض.





ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي على الرغم من أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.





وقال مستشفى نانافاتي ومسؤولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي الأحد، إن الأب والابن في حالة مستقرة.





وسرعان ما لحقت بهما أيشواريا راي باتشان زوجة أبهيشيك، بعد أن ثبت إيجابية إصابتها بـ (كوفيد – 19).





وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان





وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا، وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



