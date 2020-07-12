صور.. متزوج من 39 زوجة ولديه 94 طفلاً ويبحث عن عروسة جديدة!

12 يوليه 2020 - 05:52 م

يعد الهندي جيون تشان، الذي لديه 39 زوجة و94 طفلاً، صاحب أكبر عائلة في العالم، والتي يعيش جميع أفرادها معًا في قصر مكون من أربعة طوابق يضم 100 غرفة.







ويمتلك جيون - البالغ من العمر 72 عامًا0- الجزء الأكبر من القرية التي يعيش فيها، ويتكون منزله من 4 طوابق وبه 100 غرفة، موزعين على الزوجات والأبناء، وعندما يكبر الأبناء يتزوجون ويحصلون على غرف خاصة بهم أيًضا في المنزل نفسه، ويحدد وقتًا في الأسبوع يقضيه هو مع كل زوجة له بالتناوب.







جيون زعيم طائفة مسيحية تسمى (تشانا باول) أسسها والده في عام 1942، قبل ولادته، وتضم حوالي 2000 عضو. وتعيش في جبال ولاية ميزورام في الهند وتقاسم الحدود مع بنجلاديش وميانمار.





وفي تصريحات له في عام 2011، قال جيون: "اليوم أشعر وكأنني طفل الله الخاص. لقد أعطاني الكثير من الناس لرعاية. أعتبر نفسي محظوظا لكوني زوج 39 امرأة ورئيس أكبر عائلة في العالم".







تزوج جيون من زوجته الأولى، زاتيانجي عندما كان عمره 17 عامًا، وهي التي تتولى إدارة شئون المنزل الضخم، حيث إنها تصدر التعليمات الخاصة بالتنظيف والغسل والطبخ.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يتطلب تناول وجبة واحدة في المساء تناول 30 دجاجة، و132 رطلاً من البطاطس و 220 رطلاً من الأرز.







وتزرع أسرة جيون، الكثير من غذائها في حديقة المنزل الخلفية، وتشمل السبانخ والكرنب والخردل والبروكلي، لكنها لا تتناول الكثير من اللحوم.





وبحسب موقع (Life Beyond Numbers) فإن رب الأسر الأكبر في العالم يتلقى تبرعات من أتباعه للمساعدة في تمويل عائلته.





وقال: "لدي الكثير من الناس لأعتني بهم، أنا أعتبر نفسي رجل محظوظ".







تزوّج جيون بعشرة من زوجاته في غضون سنة واحدة فقط. إذ تسمح طائفته للرجال بالزواج من النساء كما يحلو لهم، وعلى ما يبدو، تعيش جميع النساء الـ 39 في وئام.





وعلى الرغم من أن جيون يستمتع بسرير مزدوج خاص به، تنام أصغر زوجاته بالقرب من غرفة نومه، في حين أن النساء الأكبر سنًا يبتعدن. ومن بين زوجاته، هناك اثنتان وعشرون تحت سن الأربعين، ويتناوب على النوم معهن.





وقالت رينكميني (35 عامًا)، واحدة من زوجاته الأصغر سنًا: “نبقى حوله لأنه أهم شخص في المنزل. إنه أكثر شخص وسيم في القرية".







الرجل الذي يتم الاحتفال بعيد ميلاد زوجه كحدث سنوي في القرية لم يتخل عن البحث عن زوجات جديدات، وقال إنه سيذهب إلى الولايات المتحدة للعثور على نساء للزواج منهن.





وبحسب ما ورد، فقد تزوج من النساء الفقيرات في القرية المجاورة حتى يتمكن من الاعتناء بهن.



