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إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

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قبل المباراة أمام أستون فيلا

إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

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إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»
إساءات عنصرية لنجم كريستال بالاس «ويلفريد زاها»

فتحي مجدي

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تعرض نجم كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها لإساءات عنصرية على تطبيق "إنستجرام"، قبل مباراة فريقه أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تلعب حاليًا.
ووجه أحد مشجعي أستون فيلا، عبارات عنصرية مسيئة إلى ويلفريد، ووصفه بالأسود، كاتبًا له: "من الأفضل ألا تسجل غدًا، أيها الأسود *. أو سوف آتي إلى منزلك مرتديًا شبحًا".

وشارك ويلفريد "سكرين شوت" من الإهانات العنصرية التي تعرض لها، ما أثار ردد فعل غاضبة بين متابعيه حتى في أوساط جماهير فريق أستون فيلا. 


وكتب أحدهم: "ليس لهم علاقة بناد. يرجى إبلاغ السلطات. أنا فزع". وعلق آخر: "آسف للغاية لأنك مضطر للتعامل مع هذا ويلف"، بينما اقترح ثالث: "أفضل طريقة للتعامل معها هي تسجيل هاتريك في شباب أستون فيلا وإجباره على البكاء".

ورد بالاس على "تويتر" قائلاً: "هذا عار مطلق ويجب ألا يحدث. نحن نقف معكم، ويلف، وأي شخص آخر يعاني من مثل هذه الإساءات المروعة."

وقال المدير الفني روي هودجسون لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من المهم (أن يواصل اللاعبون ونوادي كرة القدم رفع الوعي حول الإساءات التي تعرضوا لها)".

وأضاف: "أعتقد أنه تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير على أي حال مع حركة (حياة السود مهمة)، ويبدو أن الجميع يبذلون مثل هذا الجهد للقضاء على هذا النوع من السلوك".

وامتدح ويلفريد على رد فعله، وأضاف: "من المحزن للغاية في يوم المباراة أن يستيقظ اللاعب على هذا الاعتداء الجبان والخسيس". وتابع: "أعتقد أنه من الصواب أن ويلف أعلم الناس به؛ أعتقد أنه من الجيد جدا أن نادينا، وأستون فيلا والدوري الممتاز يبذلون كل ما في وسعهم لمعرفة من هو هذا الشخص الحقير ويمكن للمرء أن يأمل فقط أن يتم التعرف عليهم وأن يتم محاسبتهم وسوف دفع ثمن هذه الإجراءات. لا يوجد أي عذر حرفيا ؛ ولا يوجد عذر على الإطلاق".


وأصدر أستون فيلا أيضًا بيانًا على موقع "تويتر" وعد فيه بالتحرك زاء الهجوم العنصري، قائلاً: "نأسف للرسائل العنصرية المثيرة للاشمئزاز المرسلة إلى ويلفريد زاها. ندين جميع أشكال التمييز العنصري ونقف مع كريستال بالاس".

وأضاف: "نحن نعمل مع الشرطة في التحقيق في هذه المسألة الخطيرة للغاية، وعندما يتم تحديد الجاني، سيصدر (أستون فيلا) حظرًا مدى الحياة".

يأتي ذلك في وقت يظهر فيه لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز دعمًا لحركة "حياة السود مهمة" من خلال الركوع قبل انطلاق المباراة في كل مباراة .

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