"كارتيرون" يؤجل ملف الراحلين

12 يوليه 2020 - 02:32 م

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الدفع بجميع لاعبي الفريق في مباراة سموحة الودية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري في أولى وديات الفريق بعد فترة التوقف.

ويرغب كارتيرون في تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل بعد فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضي والتي دامت لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا.

في سياق آخر رفض كارتيرون، التسرع في تحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي في الفترة المقبلة.

وأبلغ كارتيرون إدارة النادي أنه لن يقوم بتحديد أى من الراحلين في الوقت الحالي لانشغاله بالتحضير تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في برج العرب ويستمر لمدة أسبوعين، حيث يواصل اللاعبون التدريبات اليومية من أجل رفع معدل لياقتهم البدنية والفنية الفترة المقبلة.