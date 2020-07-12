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القبض على نجم إنتر ميلان بتهمة القيادة مخمورا

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ألقت الشرطة الإيطالية القبض على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم فريق إنتر ميلان، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن الشرطة الإيطالية، ألقت القبض على بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان بتهمة قيادة سيارته مخمورا.

وأضافت الصحيفة، أن الاختبار الطبي كشف عن قيادة  بروزوفيتش لسيارته، تحت تأثير جرعة من الكحول، أعلى من الحد القانوني.

وأشارت الصحيفة، أنه يوجد حالة من الغموض حتى الآن بشأن موقف بروزوفيتش من المشاركة مع إنتر ميلان أمام تورينو، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإيطالي.


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