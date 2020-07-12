» أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا

12 يوليه 2020 - 11:57 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي لمادة الكيمياء قبل الساعة 10 ونصف هي امتحانات لأعوام سابقة .

وأشارت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم إلي أن الصور التي تم تداولها بعد ذلك هي لامتحانات هذا العام وأنه تم ضبط الطالب المسرب لها، حيث تم ضبط الطالب "و. ز. أ " بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

أما عن امتحان الجغرافيا فقد تم ضبط الطالبة "ن . م . أ" بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية وتمت إحالة الواقعة للشئون القانونية .