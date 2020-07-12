"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات القومية

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متابعات- محمد إبراهيم

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السيسي

مشروعات

الاسمرات

قومية

بدأ الرئيس عبد الفتتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات القومية بالقرآن الكريم بتلاوة الشيخ شريف السيد خليل.

ومن تلك المشروعات المرحلة الثالثة من حي الأسمرات ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوعا الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة. 

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