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رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ " زيدان"

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رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ " زيدان"
رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ " زيدان"

عبد القادر وحيد

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الجزائر

زيدان

اجهزة طبية

انيا الافندى

مذيعة بي إن سبورت

وجهت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي رسالة شكر لزين الدين زيدان نجم كرة القدم الفرنسية ومدرب نادي ريال مدريد الإسباني، عقب تبرع الأخير بأجهزة طبية للجزائر.

وكتبت الأفندي في رسالتها على حسابها في تويتر :" الناس في السكينة سواء ، فإن جاءت المحن تباينوا برافو زيدان.. في الشدة تظهر معادن أبناء الوطن".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أعلنت أمس السبت أن زيدان تبرع بمعدات طبية لمستشفى ولاية سطيف.

وكانت ولاية سطيف قد سجلت أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا بالجزائر.

وأضافت أن زيدان تبرع بأسرة إنعاش مجهزة، ومجموعة من مضخات أكسجين لمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بالولاية.

ويشتهر زين الدين زيدان  بمساعدته الدورية لدور التكفل بالمرضى، على غرار ما فعله في ولاية بجاية مسقط رأسه، إذ قدمت مجموعة خيرية تحمل اسمه معدات طبية خاصة بالمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس، في غمرة انتشار فيروس كورونا بالبلاد.


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