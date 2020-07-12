» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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مباريات

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بمعظم دول أوروبا، بعد أن توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.  

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون × إيفرتون – الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا × كريستال بالاس – الثالثة والربع عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير × آرسنال – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

بورنموث × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

إسبانيول × إيبار – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتى × أتليتك بلباو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس × فالنسيا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية × ريال مايوركا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

جنوى × سبال – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

فيورنتينا × هيلاس فيرونا – السابعة والنصف مساء

بارما × بولونيا – السابعة والنصف مساء

أودينيزى × سامبدوريا – السابعة والنصف مساء

كاليارى × ليتشى – السابعة والنصف مساء

نابولى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4


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