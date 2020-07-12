» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بمعظم دول أوروبا، بعد أن توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون × إيفرتون – الواحدة ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2
أستون فيلا × كريستال بالاس – الثالثة والربع عصرا – على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير × آرسنال – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بورنموث × ليستر سيتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
إسبانيول × إيبار – الثانية ظهرا – على قناة beIN Sports HD 3
ليفانتى × أتليتك بلباو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ليجانيس × فالنسيا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية × ريال مايوركا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
جنوى × سبال – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
فيورنتينا × هيلاس فيرونا – السابعة والنصف مساء
بارما × بولونيا – السابعة والنصف مساء
أودينيزى × سامبدوريا – السابعة والنصف مساء
كاليارى × ليتشى – السابعة والنصف مساء
نابولى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
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