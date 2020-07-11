» مترو الأنفاق يصل محطة الهايكستب السبت المقبل

11 يوليه 2020 - 11:40 م

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى عائد قدره 250 مليار جنيه خلال 10 سنوات في السكة الحديد، وذلك بفضل تطوير عربات السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستقدام ما يقرب من 270 جرارًا للدخول في الخدمة.



وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك جرار جديد تكلفته 3 ملايين دولار دخل الخدمة وهو ما سيساهم بشكل كبير في تطوير الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد وذلك عن طريق عمل شركة نقل متعدد الوسائط يتم فيها استخدام الجرارات الجديدة.



وأشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيب في المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق من محطة هارون حتى عدلي منصور، ولفت إلى أن السبت المقبل سيشهد وصول المترو لمحطة الهايكستب.

