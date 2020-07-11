» "أبوالقمصان": المتنمرون بابنة عمرو السولية "إرهابيين"

11 يوليه 2020 - 10:50 م

هاجمت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أصحاب واقعة التنمر التي تعرضت لها ابنة نجم النادي الأهلي عمرو السولية وتبلغ 3 أعوام، وتعرض والدها للاعتداء اللفظي بسبب ملابسها على مواقع السوشيال ميديا، قائلة: "من قاموا بالتنمر على ابن عمرو السولية إرهابيين وكتائب إلكترونية".



وأوضحت نهاد أبو القمصان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الفئة من رواد السوشيال ميديا إرهابيين من جماعة الإخوان التي حاولت ممارسة الإرهاب ضد المصريين قبل 30 يونيو وفشلت، والآن يشكلون لجانًا إلكترونية للترويج للأفكار الداعشية بين الشباب والأطفال باستخدام مشايخهم.



وتابع: "مشايخ الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي باسميهم شيوخ المهرجانات بيشتغلوا على عقلية الناس البسيطة، وهم ما بين فئران ولجان الكترونية ويتنمروا على الأطفال الصغيرة"، مؤكدة أن هناك حالة إرهاب تمارس على الإنترنت ضد المجتمع المصري خاصة الفتيات والأطفال.



واستكملت: "في حالة إرهاب تمارس على النت ضد المجتمع المصري ومن يقوم بحملات التنمر والتحرش على الفتيات والأطفال مكانه مستشفى الأمراض العقلية أو السجن"، مطالبة بإتاحة الإمكانيات لمباحث الإنترنت ومدهم بكل الإمكانيات والقوى البشرية لتسهيل مهامهم لمواجهة اللجان الإلكترونية والإرهابيين.









