» قتل مزدوج.. بريطاني يسقط من شرفة ويقتل آخر

11 يوليه 2020 - 07:42 م

توفي سائح بريطاني بعد أن سقط من شرفة الطابق السابع من فندق في منتجع "ماربيا" الإسباني على ساحل البحر المتوسط.





وسقط السائح البريطاني على رجل كان يجلس داخل الفندق في وقت متأخر من الليل ما أدى إلى وفاته أيضًا.





وقعت المأساة في الساعة 1.45 صباح يوم السبت في فندق ميليا دون بيبي ذي الخمس نجوم في ماربيا.





وقالت تقارير محلية، إن السائح البريطاني يبلغ من العمر 50 عامًا تقريبًا، وكان في عطلة مع العائلة. وتحقق الشرطة فيما إذا كان السائح قفز أو سقط عن طريق الصدفة.





وقالت الشرطة في "مالقة": "يمكنني أن أؤكد أن رجلين لقيا حتفهما في فندق في ماربيا بعد أن سقط أحدهما من الطابق السابع وهبط فوق آخر. نحن نحقق".



