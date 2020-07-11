  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

جون بومفري

«الجدة النصابة».. ادعت أنها كفيفة وقعيدة وحصلت على مليون جنيه استرليني

غريق استانلي

غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

مذبحة داخل كنيسة بجنوب إفريقيا بعد احتجاز العشرات

مذبحة داخل كنيسة بجنوب إفريقيا بعد احتجاز العشرات

الرئيس الامريكي

أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا

السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في إصابات كورونا

علم الجزائر

هجوم صادم من الجزائر على الجامعة العربية بسبب ليبيا

بعد هروبها من الصين.. عالمة تكشف هذه المفاجأة عن كورونا

بعد هروبها من الصين.. عالمة تكشف هذه المفاجأة عن كورونا

فهرية افجين وزوجها بطل المؤسس عثمان

زوجة "المؤسس عثمان" تشعل الجدل بصورة مثيرة وزوجها يرد

حكم تاريخي لمعلمة تحرش بها عشرات الطلاب أثناء الامتحانات

حكم تاريخي لمعلمة تحرش بها عشرات الطلاب أثناء الامتحانات

دراسة: النوم 8 ساعات يوميًا يضاعف فرص الحمل

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

طريقة مذهلة للمحافظة على وزن الجسم في زمن كورونا

#

تونس.. تقليص ساعات حظر التجوال في رمضان

#

الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة فقط في رمضان

توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين الحصول على النوم الجيد، ومضاعفة فرص الحمل لدى المرأة.
إذ يقول العلماء إن النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة يعزز الخصوبة من خلال موازنة الهرمونات وخفض الضغط. وأشاروا إلى أن النوم الجيد يضاعف فرص المرأة في الحمل بنسبة 91 في المائة.

وقال خبير النوم، نيل ستانلي: "إذا كنت ترغبين في الحمل، انظري إلى النوم كملك. احصلي على نوم جيد في الليل، ثم مارسي الجنس في الصباح أو في وقت الغداء"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفحص الباحثون ما يقرب من 200 امرأة يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي.

وأظهرت البيانات المقدمة إلى الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، أن 44 في المائة من الذين حصلوا على ثماني ساعات من النوم في الليلة حملن، مقابل 23 في المائة لمن حصلن على ست ساعات.

ويقول الخبراء إن نصائح النوم تنطبق على الجميع. وقالت البروفيسورة جيتا نارجوند، مؤسسة ومديرة عيادات الخصوبة: "الحصول على قسط كافٍ من النوم يفيد التوازن الهرموني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 ضحايا و5 ومصابين في حادث مروع بالإسكندرية
» في البحيرة.. أم تحاول ذبح ابنتها لسبب غريب
» 20 عامًا.. تأييد سجن المتهم بقتل صحفي في أحداث الاتحادية
» دراسة: الكاميرات الأمنية يمكنها أن تخبر اللصوص عندما لا تكون في المنزل
» العراق: 2734 إصابة جديدة و95 وفاة
» أذهل الجميع.. سقوط مفاجيء لعامل أمام الأمير تشارلز
» "السولية "يتقدم ببلاغات ضد التنمر على نجلته
» أول تعليق من "الجبلاية" على أزمة نادى القرن
» فيديو صادم.. أسد يخرج صغير زرافة من بطن أمه
» فرمان جديد من "كارتيرون" للاعبى الزمالك
» بشري سارة من التضامن لطلاب الثانوية العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية