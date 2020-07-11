دراسة: النوم 8 ساعات يوميًا يضاعف فرص الحمل

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات
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حكم تاريخي لمعلمة تحرش بها عشرات الطلاب أثناء الامتحانات
فتحي مجدي
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