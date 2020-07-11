موعد عودة "بن شرقى" وأواناجم لتدريبات الزمالك

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يواصل مسئولو الزمالك مع الثنائي المغربي للفريق الأبيض، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وتم التنسيق معهما على العودة للقاهرة نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا بعد عودتهما للقاهرة، وحال سلبية العينة يتوجهان لمعسكر الزمالك في برج العرب بالإسكندرية والذي بدأ أول أمس الخميس ويستمر لمدة 15 يوما.
يأتي هذا عقب عودة حركة الطيران في المغرب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.


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