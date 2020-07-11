» أول تعليق من "الجبلاية" على أزمة نادى القرن

11 يوليه 2020 - 01:33 م

علق مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أزمة نادي القرن بين الأهلى والزمالك، بعد طلب إدارة النادي الأبيض تسجيل علامة تجارية بوزارة التموين تحت عنوان "الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وقال المصدر في تصريح صحفية له: "اللجنة الخماسية ليس لها علاقة بأزمة نادي القرن، ولجوء الزمالك لوزارة التموين للحصول على العلامة التجارية ليس من اختصاصنا".

وأضاف: "هذا الملف بالكامل خاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد الكرة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأزمة القائمة بين قطبي الكرة المصرية".