عودة السياحة.. مطار شرم الشيخ يستقبل 3125 سائحًا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، ما يقرب من 3125 سائحاً على متن 16 رحلة جوية قادمة من أوكرانيا وبيلاروسيا منذ بداية التشغيل بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا وحتى اليوم.

يأتي ذلك بعد توقف حركة الطيران الدولي من وإلى مصر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد قرار الحكومة المصرية، في 19 مارس الماضي، بينما حددت سلطة الطيران المدني المصري، أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران.

كان محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أعلن الأحد 14 يونيو إن المطارات سيتم افتتاحها فى1 يوليو القادم، منوهًا إلى أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات بشكل إجباري داخل الطائرات، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.