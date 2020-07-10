» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات الأسبوع

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تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وننشر أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 799 جنيها، وعيار 18 نحو 684 جنيه، وعيار 24 نحو 913 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6392 جنيها.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسهم الأمريكية ارتفعت بعد إعلان شركة جيلياد ساينسز أن علاجها ريميدسفير خفض خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 62%.

يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر أمس الأول، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية 1812 دولار.

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