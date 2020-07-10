» فيديو.. عامل السوبر ماركت ينهار أمام الأمير تشارلز

10 يوليه 2020 - 08:33 م

انهار عامل سوبر ماركت بشكل مفاجئ عندما كان يتحدث إلى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.





وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن موظفًا في متجر (Asda) كان يتحدث إلى أمير ويلز في مركز توزيع في بريستول يوم الخميس عندما بدأ يتمايل قبل أن يسقط على الأرض.





وتفاجأ تشارلز (71 عامًا) بالعامل يترنح ويسقط على الأرض، وهو يقول له: "عزيزي، يا عزيزي"، بينما هرع بعض الأشخاص لمساعدة العامل.





ولم يتضح سبب سقوط العامل، لكنه سرعان ما تعافى والتقى تشارلز مرة أخرى. قال الرجل لوي العهد ضاحكًا: "شكرًا جزيلًا يا سيدي".





وزار تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال المركز لتوجيه الشكر للعمال على جهودهم خلال جائحة كورونا.





قال كريس تيلي، المدير العام للمركز: "أعتقد أنه من الرائع أن الأمير والدوقة قد استغرقا وقتًا لمقابلة الزملاء".





وأضاف: "كل زميل رأياه شكراه على ما فعلوه خلال الأسابيع الـ 14 الماضية ".













