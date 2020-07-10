» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

شهدت إحدى قرى ريف الحسكة بشمال شرقي سوريا، واقعة مؤسفة راحت ضحيتها والدة عريس يوم زفافه.



ولقيت السيدة مصرعها بطلق ناري في أعقاب شجار نشب خلال حفلة عرس ابنها.

وبحسب مصادر فإن السيدة تعرضت لإطلاق رصاص من قبل ابن عم زوجة ابنها، أثناء حفل الزفاف، ما أدى لمصرعها على الفور.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين من أقارب السيدة، نقلوا إلى مشفى مدينة الشدادي من أجل تلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن سبب الهجوم يعود لنية ابن عم العروس الزواج منها، حيث يوجد عرف عشائري في مناطق شرق سوريا، يفضل زواج الفتيات من أبناء عمومتهن، ويترتب عادة على ذلك الأمر العديد من الجرائم.



