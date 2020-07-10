  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
بحث متقدم
دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء": لا جهاد في الإسلام إلا بإذن الحاكم

الحوثي

سيارات المنظمات الدولية تخدم الحوثي.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

آيا صوفيا

تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا

أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

محمود الخطيب

الأهلي يطعن على طلب الزمالك بتسجيل علامة نادي القرن

اللواء ناجي شهود

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :جاهزون لأي مهمة

وفاة صيدلي بالإسماعيلية متأثرًا بفيروس كورونا

آخر الأخبار

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وفاة لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا

#

وفاة الدكتور عبدالجواد سعد بفيروس كورونا

#

تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

#

الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا

ودعت محافظة الإسماعيلية، جثمان ثاني  طبيب صيدلي، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تدهور حالته الصحية اثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل . 

ونعت نقابة صيادلة الإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبدالمقصود وفاة الصيدلي جودة ابراهيم الدسوقي متولي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت  النقابة  بيانا نعت فيه الشهيد قالت فيه " إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع و بقلوب راضيه بقضاء الله وقدره ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها
» أسطورة ليفربول يكشف تفاصيل إصابته في مكان حساس
» عمرو دياب ينعى وفاة محمود رضا بكلمات مؤثرة
» بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله
» كورونا.. تسجيل 48 وفاة جديدة في بريطانيا
» شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية
» الإسكندرية تبدأ تطبيق عقوبات على حيازة الكلاب في الشوارع
» وفاة صيدلي بالإسماعيلية متأثرًا بفيروس كورونا
» تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا
» ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض
» ماذا وجد بهاتف مذيعة الجزيرة.. وإعلامية لبنانية تصفها بوصف قبيح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية