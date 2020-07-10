السبب الحقيقي لانفصال "عمر الشريف" عن فاتن حمامة

10 يوليه 2020 - 12:15 م

تمر اليوم الذكري الخامسة علي رحيل الفنان العالمي عمر الشريف وما زال السبب الحقيقي وراء انفصاله عن سيدة الشاشة العربية يشغل معجبي الفنانين.

و كشف بعض النقاد في التقرير الذي أعدته " الوفد " عن السبب الحقيقي وراء هذا الانفصال والذي أرجعه النقاد إلي رحلة رولانس العرب إلي هوليوود والتي صحبته خلالها زوجته فاتن حمامة مضحية بالنجاح الذي حققته من أجل أن تكون إلي جواره لتؤكد للعالم أن قصة الحب التي تجمعهما معا هي قصة أسطورية.

وكان انشغال الشريف بمسيرته الفنية في هوليود هو السبب الرئيسي وراء هذا الانفصال لانشغاله الدائم عن زوجته مما اضطرهم إلي الانفصال وعودتها إلي القاهرة بعد سنوات عديدة من الغربة .

وعمر الشريف عاش رحلة فنية استمرت 50 عاما قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية الخالدة و التي ساهمت في وصوله إلي الشهرة العالمية و حصوله علي جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم " لورانس العرب " مع المخرج الإنجليزي ديفيد لين ، كما فاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية ، التي فاز بها مرة أخري عن دوره في فيلم " الدكتور زيفاجو ".

وكانت بداية الحقيقة في مصر من خلال ظهوره علي الشاشة الفضية 1954 خلال مشاركته في فيلم " صراع في الوادي " أمام فاتن حمامة ـ لتكون بداية حياته الفنية وقصة حبه معها ليكونا بعد ذلك ثنائيا ناجحا في الوسط الفني المصري والعربي من خلال العديد من الأعمال أبرزها " لا أنام 1957 " و " سيدة القصر 1958 " و " نهر الحب 1961 ".