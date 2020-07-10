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الأوقاف عن مخالفة مسجد الحسين:عاطفة جياشة

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الأوقاف

أيمن أبو عمر

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة،أن الوزارة تسعي للحفاظ على أرواح الناس خلال جائحة كورونا،معقبا :" حرمة النفس والروح هى أعظم عند الله من أي شيء أخر".

وأوضح "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المساجد مفتوحة، والصلاة تؤدى فيهم، عدا صلاة الجمعة فقط تؤدى في مسجد واحد وبعدد محدود من المصلين وفقا للضوابط الاحترازية وتنقل على الهواء.

ولفت إلي أنهم بدأوا إعادة فتح مصليات النساء للعمل، وستكون البداية بمسجد السيدة زينب، وسيتم فتح المسجد في 4 فروض وهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وستطبق كافة الإجراءات الوقائية.

ونوه بأنهم لم يرصدوا أي مخالفات خلال الفترة الماضية جراء فتح المساجد، إلا مخالفة واحدة وكانت في مسجد سيدنا الحسين، وكانت نابعة من عاطفة جياشة.

وشهد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة أول مخالفة منذ فتح المساجد وتحديدا بين المساجد الكبرى، حيث قررت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الشيخ خالد خضر، غلق المسجد وإحالة الأئمة وجميع العاملين بالمجسد للتحقيق على خلفية عدم التزام عدد من المصلين بالضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف.

وجاء قرار غلق مسجد الحسين رضى الله عنه جاء فى اليوم السادس لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة لأداء الصلوات الأساسية "الصلوات الخمس"، فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

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