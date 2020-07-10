وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

10 يوليه 2020 - 10:25 ص

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن مصر لديها وسائل وأساليب في التفاوض مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة أقوى من ضربه بالصواريخ والطائرات، معقبا:"هذه الوسائل سنراها في الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"عبر فضائية الحياة،مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلا :"الأمر مع إثيوبيا ليس خلافًا سياسيًا بل وجوديًا يؤثر على مصر، ولو نفذت إثيوبيا أهدافها فلن تعود مصر كالسابق وتفقد هيبتها واحترامها"، معقبا:"المفاوضات الدائرة برعاية الاتحاد الإفريقي مضيعة للوقت".



وتابع:" مراوغة إثيوبيا في بدء تجميع مياه أمام سد النهضة بالتزامن مع بدء موسم الأمطار والفيضانات خلسة، موضحًا: "مياه الأمطار تتجمع أمام السد مع وجود 4 فتحات، 2 حديد و2 خرسانة لتمرير المياه خلال مرحلة البناء، حيث أغلقت 3 فتحات من أجل تخزين 4.5 مليار للاستعداد للمرحلة الأولى".

