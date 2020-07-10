وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

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إثيوبيا

الرى

محمد شردي

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن مصر لديها وسائل وأساليب في التفاوض مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة أقوى من ضربه بالصواريخ والطائرات، معقبا:"هذه الوسائل سنراها في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"عبر فضائية الحياة،مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلا :"الأمر مع إثيوبيا ليس خلافًا سياسيًا بل وجوديًا يؤثر على مصر، ولو نفذت إثيوبيا أهدافها فلن تعود مصر كالسابق وتفقد هيبتها واحترامها"، معقبا:"المفاوضات الدائرة برعاية الاتحاد الإفريقي مضيعة للوقت".

وتابع:" مراوغة إثيوبيا في بدء تجميع مياه أمام سد النهضة بالتزامن مع بدء موسم الأمطار والفيضانات خلسة، موضحًا: "مياه الأمطار تتجمع أمام السد مع وجود 4 فتحات، 2 حديد و2 خرسانة لتمرير المياه خلال مرحلة البناء، حيث أغلقت 3 فتحات من أجل تخزين 4.5 مليار للاستعداد للمرحلة الأولى".

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