مريض كورونا يصاب بالجنون ويعترف بأسرار صادمة للزوجة

09 يوليه 2020 - 08:33 م

تسبب فيروس كورونا في نوبة هوس غريبة لرجل تصور فيها حياته "مثل برنامج تلفزيوني"، وقام بملامسة الممرضات "بشكل غير لائق"، واعترف لزوجته بأنه مارس الجنس مع الرجال.





وقال الخبراء في المجلة الطبية البريطانية، إن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا أدخل مستشفى سانت توماس بلندن لمدة 10 أيام مصابًا بـ (كوفيد – 19) عندما أصيب بالهذيان، وتم علاجه بالأدوية المضادة للذهان.





ويعتقد الأطباء أن المشكلات المتعلقة بـ (كوفيد – 19) ربما تسببت في حالة خاملة من الاضطراب ثنائي القطب في الرجل، وهي واحدة من العديد من مشاكل الدماغ والجهاز العصبي التي ظهرت في الدراسات الحديثة حول الفيروس.





وقال المريض الذي لم يكشف عن اسمه، والذي يعاني من الصداع: "بدأت أعتقد أنني جزء من برنامج تلفزيوني، أُعيدت فيه من المستقبل لإنقاذ هيئة الخدمات الصحية (NHS)، وكنت أشعر بالفضول لمعرفة كيف سينتهي ذلك. السعال".





خلال الحلقة الذهانية، استيقظ الرجل لأول مرة في منتصف الليل وهو يشعر وكأن دماغه كان "يتسابق" وأصيب بـ "أفكار فخمة"، وحاول بعد ذلك تعميد زملائه المرضى، و"لمس أفراد الطاقم" بشكل غير لائق واعترف لزوجته بأنه "في الغالب" مارس الجنس مع الرجال قبل زواجهما، وفقًا للأطباء الذين وصفوا مزاجه بأنه "مرتفع".





وأشار التقرير إلى أنه "اعترف أيضًا بالعديد من اللقاءات المثلية الجنسية التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن والسلوكيات الجنسية الأخرى التي وصفتها زوجته بأنها غير معادية".





وتم اعتقال المريض في نهاية المطاف بموجب قانون الصحة العقلية في البلاد لأنه خرج عن نطاق السيطرة، وفق ما قال الدكتور جيمي موهيني الذي لم تذكر تاريخ الحادث.



