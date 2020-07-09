البحوث الفلكية يعلن عن زلزال في مصر

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المعهد القومي للبحوث الفلكية

زلزال

الزعفرانة

سجلت محطات رصد الزلازل، اليوم الخميس هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر جنوبي مدينة الزعفرانة المطلة على خليج السويس شرق البلاد.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال وقع على مسافة خمسة كيلومترات جنوبي الزعفرانة في منطقة إحداثياتها 29.0817°N و32.6202°E .

وأشار مدير المعهد، جاد القاضي، إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو حوادث جراء الهزة.

ولفت إلى أن الشبكة القومية للزلازل في مصر تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي للبلاد، مؤكدا أنه أصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته "حتى لو كان أقل من الصفر".


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