الحرارة تعاود الارتفاع..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا طفيفا في درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل

للحرارة علي القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف علي القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلي شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمي 34 درجة والصغري 24 درجات، والإسكندرية العظمي 29 والصغري 23 درجات، ومطروح العظمي 29 درجة والصغري 22 درجات، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغري 27 درجات، وقنا العظمي 40 درجة والصغري 28 درجات، وأسوان العظمي 41 درجة والصغري 31 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض آخر في درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا، كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.


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