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تفاصيل فضيحة أخلاقية للنجم الجزائري «فريد الملالي» المحترف بفرنسا

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الجزائري فريد الملالي
الجزائري فريد الملالي

فتحي مجدي

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أعتقلت الشرطة الفرنسية، الجزائري فريد الملالي، لاعب فريق أنجيه الفرنسي لكرة القدم، على خلفية تورطه في فضيحة أخلاقية للمرة الثانية.
واعتقل الملالي (23 عامًا) في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى، بعدما تقدمت جارته بشكوى ضده، بسبب تصرف مخل بالحياء، لكنه اعتذر عن ذلك في ذلك الوقت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن السلطات استجوبته مرة أخرى الأربعاء، بعد أن زعمت امرأة ثانية أنها ضبطته يمارس العادة السرية أسفل نافذة منزلها في مناسبتين مختلفتين.

ومن المقرر أن يمثل اللاعب الدولي الجزائري أمام المحكمة في 25 أغسطس لتوجيه اتهامات بالتعرض غير اللائق. ويمكن أن يواجه عامًا في السجن وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

وأكدت ساندرا شيراك كولاريك، محامية الملالي، أن موكلتها تم احتجازه، وقالت: "أجرت شرطة أنجيه مقابلة مع فريد الملالي صباح اليوم حول أفعال ارتكبت خلال فترة الإغلاق".

وأضافت: "لقد أجاب مرة أخرى على الأسئلة التي طرحت عليه. ويمكن إجراء جميع الفحوصات اللازمة، وسرعان ما انتهت مقابلته".

وأشارت إلى "أنه يجدد اعتذاراته الصادقة للنساء اللواتي ربما أزعجهن بسبب سلوكه غير اللائق".

وأضاف مدير نادي أنجيه، فابريس فافيتو بون: "لقد تحدثنا بالفعل بشأن هذه المسألة. لقد سمعنا اللاعب يعبر عن أعذاره. بالطبع هذا النوع من السلوك لا يتناسب مع قيم النادي والسلوك المثالي الذي نتوقعه من لاعبينا".

يذكر أن الملالي مدد عقده حتى عام 2023 قبل أيام من اعتقاله في مايو الماضي.

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