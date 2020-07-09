» مفاجأة.. الأهلى يوافق على تمديد إعارة "أزارو"

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن موافقة النادي الأهلي على تمديد إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو لفريق الاتفاق لمدة موسم جديد خلال الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن أزارو يخوض التدريبات في أحدى الصالات الخاصة بمدينة الأحساء ويمتنع عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الاتفاق بسبب نهاية إعارته خلال شهر يونيو الماضي.

ووفق مصادر صحيفة الرياضية السعودية فإن الأهلي المصري وافق علي تمديد إعارة اللاعب، إلا أن المغربي يعطل الإعلان الرسمي عن الصفقة بسبب الطلبات المادية.

وأكمل: "العقد السابق بين الطرفين لا يقبل الزيادة وذلك وفق لوائح لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم"


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