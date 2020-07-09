قرار صارم من محافظ الإسكندرية لطريق الكورنيش

09 يوليه 2020 - 01:25 م

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش، وذلك للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها.

وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه على المخالف حال عدم تجاوزه الثامنة عشر عاما.