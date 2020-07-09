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بعد غياب طويل..

الزمالك يخوض مرانه على مجموعتين

الرياضة

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

محمد عبد الحارس

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يخوض فريق الزمالك تدريباته اليوم، على مجموعتين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، قبل الانتظام في معسكره المغلق.

ومن المقرر أن يتجه فريق الزمالك عقب المران إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية من أجل بدء معسكره الذي سيستمر لمدة أسبوعين.

وأبلغ الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين، بخوض المجموعة الأولى لتدريبها في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.

 بينما ستخوض المجموعة الثانية للفريق الأبيض تدريباتهم في الثامنة والنصف.


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