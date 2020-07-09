بعد ضبطها.. فيديو يكشف مراكز تعذيب سرية داخل حاويات بضائع

09 يوليه 2020 - 09:29 ص

عقب إعلان السلطات الهولندية عن اكتشاف حاويات بضائع بها مراكز تعذيب، تم بث مقطع فيديو للعملية التي كشفت مراكز التعذيب السرية.

كانت الشرطة الهولندية قد أعلنت عن اكتشاف مراكز تعذيب سرية عثر عليها داخل حاويات شحن معزولة الصوت، وتضم معدات يشتبه بأنها تستخدم للتعذيب.

كما أصدرت الشرطة الهولندية، بيانا أكدت فيه أن عددا من عناصر الأمن داهموا موقعا في منطقة على الحدود الهولندية البلجيكية، حيث عثر على هذه الحاويات التي تشبه "غرفة السجن".

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على ستة رجال يشتبه بهم في جرائم اختطاف وأخذ رهائن، حيث كانوا يضعون الضحايا في الحاويات التي حولوها إلى مراكز تعذيب وسجون.

وفي التفاصيل أيضا عثرت الأجهزة الأمنية حاوية تضم كرسي يستخدم عند أطباء الأسنان، ومعدات تستخدم للتعذيب من بينها مقصات، ومناشير، وأصفاد كالتي تستخدمها الشرطة، وأشرطة لاصقة، وأكياس قطنية لتغطية الرؤوس، وأربطة للقدمين والذراعين.

وقد عزلت الحاويات بمواد خاصة عن الجدران والسقف لعزل الصوت والحرارة، كما عثر فيها على كاميرات مراقبة عن بعد.