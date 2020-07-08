» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الخميس

08 يوليه 2020 - 09:50 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة طقس، غدا الخميس، نهارا شبورة مائية صباحا، والطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يكون طقس معتدل.



فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

الإسكندرية 28 23

وادى النطرون 31 24

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 30 21

سيوة 35 23

بورسعيد 29 23

دمياط 29 24

الزقازيق 32 24

المنصورة 32 24

الاسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 34 22

رفح 31 21

راس سدر 37 25

نخل 34 16

نويبع 37 27

طابا 35 24

كاترين 29 16

الطور 37 26

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 24

اسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 37 28

أبورماد 37 27

حلايب 36 29

رأس حدربة 34 28

