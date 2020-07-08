فرحة عارمة بخروج آخر مصاب من مستشفى عزل بالأقصر

08 يوليه 2020 - 08:08 م

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على مدير وطاقم العمل الطبي بمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، بعد خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ترصد فرحة مدير المستشفى الدكتور أحمد خليل وطاقم العمل الطبي، وذلك بعد خروج آخر 15 حالة شفاء من الحالات من داخلها بالشفاء التام من كورونا، وذلك بعد تخطيها أكثر من 316 حالة شفاء منذ تحويلها وتخصيصها لعزل حالات كورونا منذ 19 أبريل الماضى.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد خليل مدير العزل بنزل الشباب بالطود، عن خروج آخر 15 حالة بالنزل بعد شفاؤهم من كورونا، كما صرح الدكتور بكرى عبد الستار مدير مستشفيات العزل أن رجال الجيش الأبيض مرابطون بالعزل داخل المستشفيات حتى آخر نفس، وفى نفس السياق، تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسى من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وقال الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، أن هناك أبطال يعملون طوال الـ24 ساعة لخدمة كل مصاب كبير وصغير حتى الوصول لمرحلة الشفاء، ضحوا بأوقاتهم وتركوا أسرهم ليكونوا فى الواجهة مع اللعين "فيروس كورونا"، وهم رافعون شعار "سننتصر قريباً على كورونا"، موضحاً أنه من الطاقم الطبى لجنود الجيش الأبيض خلال هذه الفترة الدكتور عمرو شاذلي صيدلي، والدكتور أحمد سليم طبيب بشري، وفني معمل عمرو محمد ومحمد ابراهيم، وفني أشعة محمد جهلان ومحمود وهب الله، وتمريض سيد ومحمود داوود ومحمد حمام وشيماء ومروة وحسن وفراج.