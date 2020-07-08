دراسة صادمة عن انتقال عدوى "كورونا"

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دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

كشفت دراسة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، عن نتائج صادمة بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 واضحة، قد يتحملون المسؤولية عن وقوع نصف حالات الإصابة بهذا المرض في العالم.


وأوضحت أن الانتقال عبر الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، أو خلال الأيام القليلة التي تسبق ظهور الأعراض، يعد بمثابة المحرك الأساسي لانتشار مرض كوفيد-19.

وقدرت الدراسة أنه يجب تحديد أكثر من ثلثي العدوى الصامتة، وعزلها لكبح تفشي المرض في المستقبل.



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