كارتيرون يعلن قائمة الزمالك غدًا

08 يوليه 2020 - 01:55 م

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إرجاء إعلان قائمة معسكر الفريق إلى غدٍ الخميس، استعدادًا للمعسكر لمدة 14 يوماً مدينة برج العرب، انتظارًا للحصول مساء اليوم على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبون بالأمس، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل إعلان قائمة المعسكر حيث سيخوض الفريق مرانًا صباحيًا فى ملعب النادى قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن استعدادات عودة المنافسات الكروية.

وتقرر خوض الزمالك لأول مران جماعى غدًا الخميس، فى ملعب النادى قبل التوجه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق فى مدينة برج العرب، استعدادًا لعودة المنافسات الكروية.