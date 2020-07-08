مشاري راشد: عقول الإخوان في إجازة و"البلوك" مريح

08 يوليه 2020 - 11:49 ص

واصل القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد هجومه على جماعة الإخوان، منوها بأن عقولهم في إجازة.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر :" عقلاء الإخوان كُـثـر .. لكن عقولهم في إجازة وأجسادهم وأقلامهم .. لعبة بين يدي المرشد لا تجادلوهم .. البلوك يليق بهم".

وأعرب عن أسفه قائلا :" طعنوا في مشايخنا وقالوا : علماء سلطان مأجورون يلعقون الأحذية وإذا بهم يفعلون هذا كله في خيمة".

وكان مشاري راشد قد تساءل في تدوينات سابقة : لماذا أتكلم عن الإخوان دون غيرهم؟ حيث أجاب قائلا: لأن النبي قال عن الخوارج: "هم شر الخلق والخليقة".. ومن صفاتهم: صغار السن يحسنون القيل ويسيئون الفعل يتكلمون بكلمة ظاهرها الحق مثل العدل "وإن الحكم إلا لله".. تكفير وقتل أهل الإسلام بسبب الكبائر كما كفّروا الحكام لمعاصيهم فهم خوارج العصر.

كما تساءل أيضا: "كم كان عمر حسن البنا حين أسس الإخوان في عام 1928م؟ وأين أسسها ومن هم أعضاء التأسيس.. وكم مضى على أحلامهم؟