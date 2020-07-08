  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:05 ص
Advertisements
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس يهاجم مستشار مرسي: ثقيل الظل ولا يستحق شرف الخصومة

رجاء الجداوي

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة

ترامب

ابنة أخو ترامب تكشف أسرارا محرجة عنه: دفع لصديقه لفعل هذا الأمر المشين

مرتضى منصور

حسن: الزمالك تعاقد مع لاعب كبير جدًا بالأهلي والإعلان غدا

فنانة

إعلامية شهيرة تبكي: الحقوني هياخدوا عفش الشقة بسبب جوزي الفنان

أبو تريكة

نجم الزمالك يهاجم عمرو الجنايني انتصارًا لـ أبو تريكة: اللي بتقوله عبث

كورونا في مصر

"مكافحة كورونا" يحذر المصريين من هذا الأمر الخطير

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة مهمة بشأن كورونا

الإعلامى أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: "محدش يعمل كدة مع مصر"

سد النهضة

"الري": هذا ما سيحدث إذا استمرت أثيوبيا على تشددها

ساويرس يهاجم مستشار مرسي: ثقيل الظل ولا يستحق شرف الخصومة

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي لفيصل القاسم: بلا مبدأ ولا شرف

ساويرس

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على أحمد عبد العزيز - المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي - بعد سجال دار بينهما.

وقام "ساويرس" بحظر "عبد العزيز" ، حيث قال أحد المتابعين لساويرس: بتضحك يا سيد نجيب طيب كنت خليك ند له وبلاش تعمل البلوك. والبلوك ده يبين لينا ضعفك من مواجهته. ودلوقتي بتضحك.

و رد ساويرس على هذه الكلمات قائلا: ند ايه يا عم انت بتهرج .. فيه حاجة اسمها شرف الخصومة و هو لا يستحقها و لا قرب مني من بعيد ... ده كفاية تقل دمه .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رجاء الجداوي كشفت هذا السر عن حفيدتها قبل وفاتها بأيام
» مكالمة من سيدة مجهولة أغضبت رجاء الجداوي قبل وفاتها .. فما فحواها؟
» مجدي عبد الغني يهاجم صفقة الأهلي الجديدة: ميستحقش كل دا
» القبض على فنانة مصرية بتهمة قتل زوجها
» السعودية: لن نسمح بأي تجاوز لحدودنا أو الإضرار بأمننا
» الأوقاف: فتح مسجد الحسين فجر الأربعاء بشكل جزئي
» أول تعليق من "التعليم" على صعوبة امتحان الفيزياء
» نصيحة مهمة لكل بنت تتعرض للابتزاز الجنسي
» المتهم الذي حرض على اغتصاب زوجته "سيكوباتي سادي"
» 20 ألف وفاة بكورونا في الهند
» تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية