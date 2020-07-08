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القبض على فنانة مصرية بتهمة قتل زوجها

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فنانة
فنانة

أحمد عادل شعبان

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فنانة مصرية

ألقت قوات الأمن القبض على ممثلة مصرية بعد قيامها بقتل زوجها على خلفية مشاجرة بينهما.

وأقرت الممثلة عبير بيبرس خلال التحقيقات أنها قامت بقتل زوجها في مشاجرة بمنزلهما في البساتين.

وأشارت عبير إلى أنها كانت دائمة الشجار مع زوجها وأن المشاجرة لم تستمر أكثر من 3 دقائق.

وأضافت: كنا نتشاجر وأمسكت زجاجة ثم كسرتها وطعنته بها ليسقط قتيلا.

وتابعت: لطالما كان دائم الاعتداء علي والآن سوف يتسبب في دخولي السجن.

وقررت النيابة العامة حبس عبير بيبرس لمدة 15 يوما بتهمة قتل زوجها.

وشاركت عبير في العديد من الأعمال الفنية مثل "شلة نصابين" و "ألسع وفلسع".

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